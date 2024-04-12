الأمير هاري يستعد لمسلسلين جديدين.. فهل سيشهد العالم سجالاً ملكياً جديداً؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في الوقت الذي تمر فيه العائلة الملكية البريطانية بظروف صعبة بعد الكشف عن إصابة الملك تشارلز بالسرطان ومن ثم الكشف عن إصابة أميرة ويلز كيت ميدلتون بالسرطان أيضاً، أعلنت شركة “Archewell Productions” التابعة للأمير هاري وزوجته ميغان ماركل عن سلسلة أعمال جديدة قيد الإنتاج حول مواضيع تستهويهما في الحياة.

وفي التفاصيل، كشفت شركة “Archewell Productions” عن وجود سلسلتين جديدتين على غرار تلفزيون الواقع في “المراحل الأولى” من الإنتاج على نتفليكس Netflix للأمير هاري وزوجته ميغان ماركل.

ومن المتوقع أن تظهر ميغان في العمل الأول، التي ستكون منتجاً تنفيذياً أيضاً للعمل، وهي تقوم بالأمور التي تستهويها في الحياة كالطبخ والزراعة إضافة إلى تمضية الوقت مع الأصدقاء.

وسيتولى المخرج مايكل ستيد، إخراج العمل فيما ستتولى ليا هاريتون إدارته.

أما العمل الثاني، فيعكس شغف الأمير هاري وهو عالم لعبة البولو الاحترافية، إذ غالبًا ما يشارك الأمير في المباريات الخيرية لهذه الرياضة، خاصة تلك التي تدعم مؤسسة”Sentebale”، التي شارك هاري في تأسيسها عام 2006، لمساعدة الأطفال والشباب المتأثرين بالفقر وعدم المساواة وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في جنوب إفريقيا.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن اسماء وتواريخ إصدار العملين في الأشهر القليلة المقبلة.

وفي سياق منفصل، تستعد ميغان ماركل للكشف أكثر عن علامتها التجارية ” American Riviera Orchard” حيث من المتوقع أن تقوم دوقة ساسكس، التي تبلغ من العمر 42 عامًا، بإطلاق علامتها التجارية الجديدة في وقت لاحق من هذا الربيع بشكل رسمي.

وقد كشف مصدر مقرب من دوقة ساسكس لمجلة PEOPLE أن علامتها التجارية ستتضمن كل ما تحبه ميغان ماركل على المستوى الشخصي، ومنها كل ما يتعلق بالعائلة والترفيه والطهي إضافة إلى ديكورات المنازل.

كما قال المصدر : ” ميغان ترى أن اسم American Riviera Orchard مثاليًا. ويجعلها تشعر بالأصالة، وهي متحمسة لإطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بعلامتها التجارية”.

وأضاف المصدر :” “إنها متحمسة لأحدث مغامرة شخصية لها، هذا شيء كانت ترغب بالقيام به منذ مدة طويلة، وهي متحمسة لمشاركة أسلوبها والأشياء الي تحبها.”