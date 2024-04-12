بالصور – ابنة أنجلينا جولي تسرق الأنظار في العرض الأوّل لمسرحية والدتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حضرت النجمة العالمية أنجلينا جولي العرض المسرحيّ الأول لـ”The Outsiders” التي هي من إنتاجها في برودواي يوم أمس الخميس في 11 أبريل 2024 برفقة ابنتها من الممثل العالمي براد بيت، فيفيان.

وفي التفاصيل، حضرت الممثلة والناشطة الإنسانية، البالغة من العمر 48 عاماً، أنجلينا جولي العرض الأول لمسرحية “The Outsiders”، التي تجسد رواية الكاتبة إس. إي. هينتون الشهيرة.

وظهرت النجمة مع ابنتها فيفيان البالغة من العمر 15 عاماً، بالإضافة إلى فريق العرض على السجادة الحمراء في مسرح برنارد ب. جاكوبز.

وتدور أحداث الرواية في تولسا، أوكلاهوما، في الستينيات من القرن الماضي، وتتبع قصة الأخوة بوني بوي كورتيس (الذي يلعب دوره برودي غرانت في هذه المسرحية)، وداريل كورتيس (برينت كومر)، وسودابوب “سودا” كورتيس (جيسون شميت)، ومجموعة من الأصدقاء بعد وفاة والدي الأخوة.

ويصور العمل الصراعات بين مجموعة الشبان والمراهقين الأثرياء في المدينة، المعروفين باسم “سوكس”.

وكانت أنجلينا جولي قد كشفت لأول مرة في أغسطس 2023 أنها تعمل كمنتجة رئيسية على المسرحية الموسيقية الجديدة. كما كشفت في ذلك الوقت أيضاً أن ابنتها فيفيان ستنضم إلى الإنتاج كمساعدة متطوعة.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن تخلى الممثل براد بيت عن سعيه للحصول على الحضانة المشتركة لأولادهما، حيث نقلت مجلة “ديلي ميل” البريطانية، مؤخراً، عن مصدر خاص، أن الثنائي يقتربان من نهاية المعركة القانونية، بعد أن أعلن براد عن سعيه للحصول على حضانة مشتركة لأولادهما، وذلك بعد صراع بدأ عند انفصالهما في عام 2016.

وقد رجح المصدر أن يكون السبب في ذلك هو أن أعمار معظم أبنائه تجاوزت السن القانونية للحضانة؛ أي أن الأوان فات على ذلك، فمادوكس يبلغ من العمر 22 عاماً، وباكس 20 عاماً، وزهرة 19 عاماً، وعلاقتهم مع براد أشبه بالمنقطعة، وهم كبالغين، في نظر القانون، لن تشملهم الآن أي اتفاقيات حضانة.

أما شيلوه فتبلغ من العمر 17 عاماً، لكنها سوف تتجاوز السن القانونية في شهر مايو المقبل، ليبقى فقط نوكس، وفيفيان، فكلاهما 15 عاماً؛ أي لا يزالان تحت سن 18 عاماً.