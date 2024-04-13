"وسطنا اتقطم".. الحلفاوي يضع تشكيل الأهلي لمباراة الزمالك بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علق الفنان القدير نبيل الحلفاوي، على تشكيل فريق الأهلي في مباراته القادمة مع الزمالك ببطولة الدوري، والمقرر لها يوم الإثنين 15 أبريل الحالي.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على "إكس": "بغياب إمام ولو مروان كمان مش هيلحق.. يبقى وسطنا اتقطم.. اجتهادي: شوبير. معلول. منعم. ربيعة. عمر. كوكا. قفشة. هاني. رضا سليم. وسام. كهربا".

وفي تدوينة أخرى، أضاف: "بيقولوا مروان جاهز.. كدة خط الوسط اتظبط إلى حد ما.. يبقى مش محتاجين غير هاني في مركزه.. مروان. كوكا. قفشة".

ويلتقي الأهلي مع نظيره الزمالك في مباراة قطبي الكرة المصرية ببطولة الدوري يوم الاثنين المقبل 15 أبريل في تمام الساعة السابعة مساء، وتقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي، في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

اقرأ أيضا:

ماذا قالت إلهام شاهين عن مسلسل الحشاشين بعد مشاهدة الحلقة الأخيرة؟