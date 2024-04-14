شكرا لقرائتكم خبر عن "عم الكل" أغنية جديدة لـ حجازي متقال ويطرحها قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة ويطرح المطرب حجازى متقال، أغنية جديدة تحمل اسم "عم الكل" من كلمات محمد النجار وألحان منعم وتوزيع محمد حريقة، وتحمل عددًا من المفاجآت، وتطرح على جميع منصات السوشيال ميديا.

وتقول كلمات الأغنية: أنا عم الكل بيكم من غيركم أنا زى الفل، حلكو منى ولا يشغلنى، بطلع فوق هتموتو من الغل، أنا واكل الجو وعليا محدش يحلو، باجى علطول بتملو الدور، أنا بالنسبة لكو العو.

وطرح مؤخرًا المطرب حجازى متقال أغنية تحمل اسم "أسوان" احتفالاً بالعيد القومى لها، وهى من كلمات عبير عصام ومحمد البدرى وألحان حسن على وتوزيع أسامة عبد الهادى .

وأكد المطرب حجازى متقال مؤخرا، أن الأغنية الصعيدية قريبة لكل قلوب المصريين، نظرًا لأن أهل الصعيد أصحاب قلوب طيبة قائلاً: "ربنا هو اللى عايز كده والصعايدة طيبيين وممكن واحد صعيدى صوته يعلى بس من جوه قلبه طيب وودود ومفيش أكثر من تار وبعدها الأهالى يتصالحوا بحب".

وأضاف حجازى متقال، أن ظاهرة الثأر تراجعت كثيرًا فى أقاليم الصعيد نظرًا للوعى وانتشار التعليم بين المواطنين، متابعًا: "التار قل كتير وبدأ يبقى فى وعى والتعليم والناس لما بتكبر تفهم أكثر".

