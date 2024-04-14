شاكيرا تهّز مسرح مهرجان “كوتشيلا”… وتطلق قنبلة الجولة العالمية

أذهلت أيقونة الموسيقى الكولومبية شاكيرا الجمهور في مهرجان كوتشيلا ٢٠٢٤، بإعلان مفاجئ عن جولتها العالمية القادمة. وكان هذا الإعلان جزءًا من أداء ساحر إلى جانب الدي جي الأرجنتيني بيزاراب، خلال تقديم أغنيتها الجديدة “La Fuerte”.

ظهرت شاكيرا بشكل درامي على خشبة المسرح، واستحوذت على انتباه الجمهور حيث أضاءت خلفية مسرح الصحراء بإعلان “شاكيرا، جولةLas Mujeres Ya No Lloran العالمية”. وقالت للجمهور بحماس باللغتين الاسبانية والانكليزية: “أخيرًا، نحن ذاهبون في جولة. بدءًا من هنا، في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من هذا العام في هذه المدينة، لا أستطيع الانتظار. لا يمكن أن أطلب المزيد.”

تم تسمية جولتها القادمة على اسم ألبومها الثاني عشر “Las Mujeres Ya No Lloran”، وهو الأول لها منذ سبع سنوات. يستكشف الألبوم، الذي صدر الشهر الماضي، موضوعات النمو الشخصي والتعافي بعد حسرة القلب، بالاعتماد على تجاربها الخاصة، بما في ذلك انفصالها عن شريكها السابق ولاعب كرة القدم في برشلونة جيرارد بيكيه.

في اليوم السابق لأدائها في مهرجان كوتشيلا، قامت شاكيرا بتشويق جمهورها بالإعلان على إنستغرام من خلال رسالة غامضة، “الذئب قادم” وأكّدت الخبر لاحقًا في منشور آخر، معربة عن سعادتها بالانطلاق على الطريق و”الاحتفال مع جمهورها”.

وستكون سلسلة الحفلات هذه هي الأولى لشاكيرا منذ جولتها “إلدورادو” عام ٢٠١٨.

يضم مهرجان Coachella لهذا العام أيضًا عروضاً لكل من Lana Del Rey وDoja Cat وTyler the Creator، من بين آخرين مثل Sabrina Carpenter وSuki Waterhouse وLil Uzi Vert. ويمتد المهرجان على مدى عطلتي نهاية الأسبوع، من ١٢ إلى ١٤ أبريل ومن ١٩ إلى ٢١ أبريل، في صحراء كولورادو.