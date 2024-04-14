بالفيديو: الفنان سعد خضر يكشف عن مشهد كوميدي تسبب في غضب الملك فهد وطلب إيقاف بث المسلسل

كشف الفنان سعد خضر عن مشهد كوميدي في مسلسل “العباقرة” مع عبدالعزيز الحماد والطويان، تسبب في غضب الملك فهد رحمه الله وجعله يطالب بإيقاف بثه.

وتضمن المشهد وضع البوية على وجه العسكري بطريقة كوميدية.

واعتبر الملك فهد أن المشهد يسخر من رجل الأمن، مما أدى إلى غضبه.

وتسبب غضب الملك فهد في إيقاف بث المسلسل بعد تصوير 6 حلقات فقط.

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