كريم عبدالعزيز يروي تفاصيل أصعب مشاهده في مسلسل "الحشاشين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

حل النجم كريم عبدالعزيز ضيفا على برنامج "كلمة أخيرة"، تقديم الإعلامية لميس الحديدي والمعروض عبر شاشة ON، وكشف خلال لقائه عن أصعب المشاهد التي قدمها في مسلسل "الحشاشين".

وقال: "من أصعب المشاهد موت ابنه، صعوبته أن أحاسيسه مستترة، بيمثل لجوه، عايز أوصل الإحساس بـ أقل القليل، لأن الصفة الأساسية للشخص ده اللي اجتمع عليها جميع الكتب والمؤلفات اللي اتكتبت عنه هي الهدوء، كان هادئ جداً".

وتابع "أنا بحب ذكائه مش بحب شخصه، هذا الشخص لو مكانش ذكي ولو مكانش هادئ، ومريح، ومكانش صادق في مشاعره، مكانش هيكون له أتباع".

ورد كريم عبدالعزيز على سؤال لميس الحديدي: هناك شعرة فاصلة بين صفات حسن الصباح وكريم عبدالعزيز: "هنا بنتكلم عن حب لشخص وليس لشخصية، ممكن كريم عبد العزيز يتحب علشان أدوار قدمها في السينما وغيرها، أو علاقات شخصية، لكن مستحيل حد هيحب شخصية حسن الصباح".

مسلسل "الحشاشين" سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال، إخراج بيتر ميمي، بطولة كريم عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، نيقولا معوض، أحمد عبدالوهاب، سوزان نجم الدين، سارة الشامي، عمر الشناوي.