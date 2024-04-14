ابن أخت فتحى عبدالوهاب ممثل صاعد شارك في موسم دراما رمضان 2024… تعرّفوا إليه بالصور

كتب امير فتحي في الأحد 14 أبريل 2024 05:19 مساءً - كشف الممثل الشاب مالك عماد صلة قرابته بالفنان فتحي عبد الوهاب موضحا أنه كان يخفي هذا الأمر في أي اختبار تمثيل كان يشارك به حتى لا يعتمد على الواسطة.

مالك عماد يكشف صلة قرابته بـ فتحي عبد الوهاب

وخلال حلوله ضيفا على برنامج “أسرار النجوم” من تقديم الإعلامية إنجي علي عبر إذاعة وقناة “نجوم FM” قال مالك عماد إنه يحب أن يكون مثل الفنان فتحي عبد الوهاب موضحا أنه خاله قائلا: “ممكن أبقى زي فتحي عبد الوهاب هو خالي، أنا في أي اختبار تمثيل مكنتش بحب أقول أني قريبه، وكنت بتكلم معاه أني بنافسه في رمضان 2023، بحب فيه أنه بيهتم بشغله وأنه شاطر”.

مالك عماد وفتحي عبد الوهاب

وعن بداياته في التمثيل قال: شاركت في “عزمي وأشجان” ومسلسل “لمس أكتاف” وكانت أدوارا صغيرة ثم شاركت في فيلم “أعز الولد” ومسلسل “لحم غزال” لكن يعتبر مسلسل “كامل العدد” هو أكبر مساحة دور أقدمها.

مالك عماد من برنامج “أسرار النجوم”

وكشف أنه أحب التمثيل لأنه كان يحب تقليد الفنانين وعند مشاهدة أي عمل يقوم بتقليده، وأكد أنه يريد أن يصبح ممثلا واتخذ هذا القرار منذ كان عمره 9 سنوات وهو الآن 14 عاما ولم يغير رأيه.

مالك عماد مع «صاحبة السعادة»

وكشفت الفنانة إسعاد يونس عن هدية تلقتها من الطفل مالك عماد، إذ أعطاها عند لقائه بها أول مرة علبة من الشيكولاتة، لتشير الأولى إلى أنها لاتزال تحتفظ بها حتى اليوم وتأكل منها قطعة في كل فترة.

الطفل مالك مع إسعاد يونس في صاحبة السعادة

وشارك مالك عماد في مسلسل “كامل العدد” بجزأيه الأول والثاني، اللذان عرضا عبر منصة “شاهد” في رمضان 2023 ورمضان 2024 على التوالي، وتكون كل منهما من 15 حلقة، حيث قدم شخصية “فريد” ابن “أحمد” شريف سلامة، خلال أحداث المسلسل بجزأيه.

مالك عماد في بوستر مسلسل “كامل العدد”

قصة مسلسل كامل العدد

مسلسل كامل العدد+1، تدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت، ويواجه الزوجان: دينا الشربيني، وشريف سلامة، مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية، وذلك استكمالًا لما حدث في الجزء الأول، الذي تم عرضه في شهر رمضان 2023.

أبطال مسلسل كامل العدد +1

مسلسل كامل العدد +1، شارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، من بينهم دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، ألفت إمام»، والمسلسل من تأليف رنا أبوالريش ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي.

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