صندوق البحر الأحمر يعلن عن فتح باب التقديم للمشاريع في مرحلة الإنتاج

أعلن صندوق البحر الأحمر التابع البحر الأحمر السينمائي عن فتح باب التقديم للمنح المالية لدعم المشاريع في مرحلة الإنتاج، ضمن ثاني جولاته لعام 2024م. يُمكِن لصُنّاع الأفلام من المملكة العربية السعودية والعالم العربي وإفريقيا تقديم طلباتهم ابتداءً من تاريخ 6 أبريل الجاري، وحتى 30 أبريل 2024م، من خلال الرابط: هنا.

تهدف الجولة الثانية إلى دعم المشاريع السينمائية التي تستعد لدخول طور التصوير ضمن أولى مراحل الإنتاج، عبر تقديم منح مالية تُمكنهم من إتمام مرحلة الإنتاج، ويشمل الدعم كلٌ من الأفلام الروائية الطويلة، وأفلام التحريك، بالإضافة إلى المسلسلات والأفلام القصيرة.

منذ انطلاقه في 2021م؛ قدم صندوق البحر الأحمر التابع لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي دعمه لأكثر من 250 فيلمًا، تشمل الأفلام الطويلة والقصيرة والوثائقية والمسلسلات وأفلام التحريك، وحازت الكثير من الأعمال المدعومة من قبل الصندوق جوائز عالمية عدة على مدار السنوات الماضية.