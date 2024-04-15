بالصور- بطل “كان يا ما كان في شوكوروفا” يرزق بطفل بعد أشهر من زواجه

رُزق الممثل مراد اونالمش وزوجته البلغارية البينا اليفا، بمولودهما الأول، إذ نشر النجم التركي صورة وهو يحمل الطفل محتفلاً بمولوده بعيد الفطر وقال “وصلت حلوى العيد. عيدنا هذا أصبح عيدَين الحمدلله”.

وكان الممثل مراد اونالمش قد ودّع العزوبية أواخر سبتمبر ٢٠٢٣ حيث تزوّج من حبيبته بعد علاقة حب دامت ثلاث سنوات.

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وقد اشتهر مراد بدور (أمير) في مسلسل “كان يا ما كان في شوكوروفا” أو ما يعرف في لبنان والوطن العربي بـ”مرارة الحب” الذي حقّق شهرة واسعة جدًا في جميع مواسمه في تركيا ولبنان واسبانيا وعدد من الدول كما ابدع مؤخرا بدوره في مسلسل “جول جمال” الذي حقق نجاحاً كبيرًا.