خاص بالفيديو- فرح فاضل: "تلفتني بيلا حديد ولدي عالمي الخاص" وتكشف ما قاله لها إيلي معلوف

ميرنا وليد - بيروت - أحبّت الممثلة فرح فاضل ان تسطع في عالم التمثيل، فبعد مسلسل "جوليا" الذي شاركت فيه في السابق، تخوض فرح تجربة جديدة وهي المشاركة في مسلسل "سر وقدر" الذي يضم الممثلين بيتر سمعان ورهف عبدالله وكاتيا كعدي وغيرهم، وهو من كتابة الممثلة والكاتبة فيفيان أنطونيوس وإخراج كارولين ميلان وإنتاج إيلي معلوف.



موقع الخليج 365 التقى بـ فرح فاضل وتحدثنا معها عن دورها في مسلسل "سر وقدر"، وتعاملها مع المخرجة كارولين ميلان والنصيحة التي وجهتها لها، ورسالتها الى المنتج إيلي معلوف، هل تهرب من واقع معين؟ وغيرها من المواضيع.

