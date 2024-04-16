شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف حقيقة ارتباطه بفنانة شهيرة ويهاجم هؤلاء!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان وائل عبد العزيز حقيقة الأخبار التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية حول زواجه من الفنانة دينا فؤاد، مهاجماً المواقع الإخبارية التي تصفه بشقيق ياسمين عبد العزيز من دون ذكر اسمه.

وسخر وائل عبد العزيز من تلك الأخبار وعلّق عليها مازحاً: “أيوة أنا ودينا اتجوزنا فعلاً وعندنا ٦ عيال”، وهاجم المواقع الإخبارية قائلاً: “وهو أخو ياسمين ده ملوش اسم؟ كل الأعمال والجوائز والنجاحات دي ملهاش قيمه عندكم!”.

ونشر وائل عبد العزيز مجموعة صور جمعته بالفنانة دينا فؤاد وعلّق عليها قائلاً: “العمل الوحيد اللي جمعني بدينا هو مسلسل لبناني- مصري سنة ٢٠١٣، وهي إنسانة محترمة واتجوزت مرتين في حياتها ومعروفين عند الكل، ولا اتجوزت مني ولا من أخويا ولا أبويا حتى”.

يُذكر أن دينا فؤاد شاركت في مسلسل “حق عرب” الذي عُرض في سباق دراما رمضان الماضي، وشارك في بطولته كلٌ من: أحمد العوضي ووفاء عامر وكارولين عزمي ورياض الخولي ووليد فواز، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.