شيرين عبد الوهاب تستعد لصيف حافل بالمفاجآت والحفلات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد غياب عن موسم حفلات الصيف، تستعد النجمة شيرين عبد الوهاب لإحياء حفلات غنائية عدة في مصر ودول عربية وأوروبية سوف تبدأها بحفل في تركيا خلال شهر آب (أغسطس) المقبل.

ونشرت الهيئة المنظّمة للحفل عبر حسابها الشخصي في “إنستغرام” بوستر الحفل، وعلّقت عليه بالقول: “انتظروا أقوى حفلات الصيف، النجمة شيرين عبد الوهاب في اسطنبول يوم 3 أغسطس… صيف 2024”.

من جهة أخرى، أوشكت شيرين عبد الوهاب على الانتهاء من تحضيرات وتسجيلات ألبومها الجديد، والمقرر طرحه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، كما تصوّر فيلماً تسجيلياً عن مسيرتها الفنية وحياتها الشخصية، ليُعرض على إحدى المنصات الإلكترونية قريباً.

ومن المقرر أن تحيي شيرين حفلاً غنائياً في المملكة العربية السعودية بعنوان “صوت إحساس العرب”، وكان آخر ظهور للفنانة في حفل “ليالي سعودية – مصرية” الذي أُُقيم في دار الأوبرا المصرية، في شباط/فبراير الماضي بحضور المستشار تركي آل الشيخ، ووزيرة الثقافة المصرية الدكتور نيفين الكيلاني، وعدد كبير من نجوم الفن والإعلام في مصر والوطن العربي.

وقدّمت شيرين عبد الوهاب خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغانيها، منها: “حبه جنة” و”كده”، كما أدّت أغنية “عيون القلب” للمطربة نجاة الصغيرة، والتي تفاعل معها الحضور بحماسة.