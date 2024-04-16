نجل نبيل الحلفاوي يكشف أسباب اختفاء والده عن الساحة الفنية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف المخرج خالد الحلفاوي، سبب غياب والده الفنان نبيل الحلفاوي، عن الساحة الفنية لفترات كثيرة، خاصة مت تردد أنباء عن إصابة الفنان الكبير بوعكة صحية

وقال الحلفاوي: “والدي الفنان نبيل الحلفاوي بيغيب كتير عن الساحة الفنية، لأنه عنده حاجة يا رب تبقى عندي وعند أي فنان في الدنيا، إنه لم يتحول لدكان تمثيل، لسة عنده روح الهواة، هو بيحب التمثيل، وعشان ينزل من بيته ويصور حاجة لازم يبقى الدور مكيفه، ولما مش بيلاقي دور حلو بيفضل إنه ميشتغلش خالص، وطبيعي إن مش كل سنة بيجيله دور يمزجه، فبيقعد”.

ويعد مسلسل “القاهرة كابول” آخر أعمال نبيل الحلفاوي، الذي عرض في موسم رمضان عام 2021، وشارك في بطولته كل من طارق لطفي، حنان مطاوع، فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، إسراء رخا، أحلام الجريتلي، وغيرهم، إخراج حسام علي، كما ظهر نبيل الحلفاوي كضيف شرف في فيلم “تسليم أهالي”، الذي عرض في عام 2022.