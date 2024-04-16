جومانا مراد تعلق على دخول مطربي المهرجانات مجال التمثيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ردّت الفنانة جومانا مراد على منتقدي دخول مطربي المهرجانات الشعبية والتيك توكرز مجال التمثيل خلال الفترة الماضية، فقالت: “أنا أحب مطربي المهرجانات وأستمع الى المهرجانات الشعبية بالفعل، وسأرحّب كثيراً بدخولهم مجال التمثيل، ليس هناك مشكلة، ولا أدري لماذا يهاجمهم البعض”.

وعن دخول التيك توكرز مجال الفن، قالت مراد: “مرحباً بمَن يمتلك الموهبة، أما الذي لا يمتلكها فمن الأفضل ألاّ يدخل مجال التمثيل”.

يُذكر أن جومانا مراد شاركت في السباق الرمضاني الماضي 2024، من خلال مسلسل “عتبات البهجة”، الذي عُرض في النصف الأول من شهر رمضان، وهو مكوّن من 15 حلقة، وحقق نجاحاً كبيراً منذ عرض أولى حلقاته.

المسلسل هو بطولة: يحيى الفخراني، جومانا مراد، هنادي مهنا، مطرب المهرجانات عنبة، هشام إسماعيل، وفاء صادق…، سيناريو مدحت العدل عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد، وإخراج مجدي أبو عميرة، وتدور قصته حول وكيل الوزارة السابق “بهجت الأنصاري” الذي يتولى مسؤولية تربية حفيديه اليتيمين “عمر” و”جميلة”، حيث يجد نفسه في مواجهة سلسلة من المصاعب والتحديات في سبيل توفير احتياجاتهما، بينما يحاول البحث عن السعادة التي يبدو أنها بعيدة المنال.