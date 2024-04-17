“جرح فيا وزعلت منه”.. تعليق صادم من صلاح عبدالله على صورة هذا الفنان الشهير!

كتب امير فتحي في الأربعاء 17 أبريل 2024 12:52 صباحاً - حل الفنان الكبير صلاح عبدالله ضيف مؤخرًا من “برنامج حبر سري” تقديم أسما إبراهيم ويعرض طوال شهر رمضان 2024 على قناة “القاهرة والناس”.

وتحدث الفنان صلاح عبدالله عن مشاريعه الفنية خلال الفترة المقبلة، وعن علاقته بنجوم الوسط الفني، إلى جانب الكشف عن أسرار وخبايا لأول مرة.

صلاح عبدالله وخلافه مع الفنان أحمد صيام

وبمجرد رؤية صورة الفنان أحمد صيام علق عليها: “أقوله ليه يا عشرة عمر كبيرة جدًا من زمن الزمن ومش هو وبس ده هو ومراته وولاده وعلى طول جنبي في أزماتي وأنا جمبه في أزماته”.

وأوضح: “في مرة صرح تصريح كده وهو شرح لي بعدها لكن كان خلاص قال التصريح وأنا كان رأيي قول رأيك من غير ما تقول أسامي وهو مكنش قصده يجرح فيا بس جرح فيا، واحنا اتقابلنا وقولت له على فكرة وقولت له ساعتها أنا زعلان بجد، وهو لما عرف اني زعلان مانمش واتبسط انه مانمش قولت كده خلاص قولت اللي عندي”.

واستكمل: “وفي الاخر زعلت شوية بصراحة بس نسيت وربنا سبحانه وتعالى رزقني بنعمة عظيمة وهي التسامح”.

نجوم يتمنى صلاح عبدالله العمل معهم

وقال صلاح عبدالله : نفسي أمثل مع النجوم اللي ممثلتش معاهم زي كريم عبدالعزيز وأحمد حلمي، وحظي قليل إني ممثلتش معاهم، وتعاونت مع عدد من النجوم الكبار عبر مسيرتي، وأعتقد أنه لا يوجد أحد في الوسط الفني لا يحبني.

اعتذار صلاح عبدالله عن كوبرا

وواصل: عملت من قبل مع محمد إمام في مسلسل هوجان، وقدمت دور مميز وحقق نجاح كبير، وإمام جنبي في السكن ومكتبه جنبي، وكنت سأظهر ضيف شرف في مسلسله الأخير كوبرا ولكني اعتذرت بسبب ظروف تصوير مسلسلي عتبات البهجة والعتاولة في نفس الوقت، وكان يسعدني بالتأكيد المشاركة معه حتى لو في مشهد واحد.

وعن رأيه في برامج المقالب، اختتم صلاح عبدالله حديثه : أكره برامج المقالب ولا أشارك فيها، وكنت قد شاركت في بعض منها في الماضي، ولكن كانت المقالب بسيطة وخفيفة، أما الآن فلا يمكنني ذلك وهي بقت سبوبة حلوة لكن ماينفعش أشارك فيها.

آخر أعمال صلاح عبد الله

شارك الفنان صلاح عبد الله في السباق الرمضاني 2024، بعدد كبير من الأعمال الدرامية مع نخبة كبيرة من نجوم الفن، كان أبرزها مسلسل «عتبات البهجة» مع يحيى الفخراني، و مسلسل «العتاولة» مع الفنان أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، ومسلسل «خالد نور وولده نور خالد»مع كريم عبد العزيز، و مع الفنانة روجينا في مسلسل «سر إلهي»، وبمسلسل «بـ100 راجل» مع الفنانة سمية الخشاب، و مسلسل «جري الوحوش»مع نضال الشافعي.

كشف صلاح عبدالله عن النجوم الذين يرغب في العمل معهم، كما تحدث عن أعماله في موسم دراما رمضان الجاري، وذلك خلال حواره مع أسما إبراهيم، في برنامج حبر سري، الذي يُعرض على قناة القاهرة والناس.

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