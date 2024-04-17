علي إبراهيم ينتقد شخصية أبو صامل في مسلسل جاك العلم ويثير جدلاً

أثار الفنان علي إبراهيم جدلاً بعد انتقاده لشخصية “أبو صامل” في مسلسل “جاك العلم” وطريقة ظهورها في العمل. وجاءت تصريحاته خلال مشاركته في برنامج “كوبليه” على قناة الإخبارية.

واعتبر إبراهيم أن طريقة ظهور شخصية “أبو صامل” في المسلسل ليست طبيعية، مشيراً إلى أنه عندما يتواجد في المجالس أو الصالات مع زوجته، يفضل أن تكون الأمور بسيطة وطبيعية دون إظهار البهرجة.

وأضاف إبراهيم أنه يفضل أن يكون “أبو صامل” قريبًا من زوجته اللطيفة والتفاهم معها، بدلاً من التصرف بطريقة مبالغ فيها. وأعرب عن رغبته في رؤية الشخصية تتفاعل مع زوجته في الصالة وتجلس سويًا على السفرة، دون الحاجة إلى تصرفات غريبة.

تصريحات علي إبراهيم أثارت جدلاً واسعًا بين الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تباينت آراء الناس حول الشخصية وطريقة تجسيدها في المسلسل. وتفاعل البعض بتأييد وجهات نظر إبراهيم، في حين عبر الآخرون عن استمتاعهم بالشخصية وتقديرهم لأداء الممثل القائم بها.