شكرا لقرائتكم خبر عن سارة الشامي: شخصية "نورهان" في مسلسل الحشاشين تختلف عني تماما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة سارة الشامي، عن الاختلافات بينها وبين شخصية نورهان التي جسدتها في مسلسل "الحشاشين"، قائلة: "نورهان مندفعة جدا، ودائما بترمي نفسها في التهلكة".

أضافت سارة الشامي، في تصريحات متلفزة لبرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنها كانت سعيدة جدا بمشاركتها في مسلسل "الحشاشين" وتابعت: "كواليسي كانت نسائية جدا ودي أحلى حاجة وفقراتي كانت لذيذة".

ويعد مسلسل الحشاشين، الإنتاج الأضخم مصريا وعربيا خلال الموسم الرمضانى 2024، والذى دار عن الطائفة الإسماعيلية التي أنشأها حسن الصباح، في القرن الـ 11.

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.