شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب فيلم Bohemian Rhapsody يعمل على قصة حياة أنطونيو فيفالدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون الكاتب والملحن والمخرج جون أوتمان، محرر فيلم Bohemian Rhapsody للنجم العالمي رامي مالك والذى حاز على جائزة الأوسكار، على كتابة وتحرير السيرة الذاتية للملحن الإيطالي الشهير أنطونيو فيفالدي.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن أوتمان يتعاون مع المدير التنفيذي لصناعة السينما والموسيقى ديفيد فرانكو لتطوير سيرة ذاتية درامية تعتمد على حياة الملحن الإيطالي الشهير عالميًا أنطونيو فيفالدي.

وسبق وتم التعاون على المشروع، الذي كتبه كيفن لوند وتي جيه سكوت، منذ فترة طويلة، حيث بدأ قبل 20 عامًا عندما كان رون هوارد على وشك الإخراج، وسرعان ما تعرض للعديد من المحاولات الفاشلة، بما في ذلك مع أفراد من عائلة صناعة الأفلام الإيطالية الشهيرة دي لورينتيس في عام 2008، ليصبح المشروع بحاجة إلى رؤية جديدة.

وفي عام 2018، قام فرانكو، المنتج الموسيقي للإصدارات السابقة، بإحضار السيناريو إلى أوتمان، الذي اعتبره الرجل "المقدر له إعادة فيفالدي إلى الحياة".