شكرا لقرائتكم خبر عن "اتبعي إحساسك".. الفنانة سيمون تكشف عن نصيحة والدها وسر عودتها للفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت الفنانة سيمون، عن سعادتها البالغة بدورها في شخصية "سماسم" بمسلسل "صيد العقارب"، مشيرة إلى أن علاقتها بالفنانة غادة عبد الرازق قديمة منذ البدايات، قائلة: "تربطنا علاقة إنسانية أكتر من أي حاجة".

وكشفت خلال لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"، عن نصيحة والدها التي قدمها لها من بداية عملها في أول سنة غناء لها، قائلة: أبويا قالي نصيحة وهي اتبعي إحساسك بمعنى أني لو محستش إني عاوزة أعمل حاجة مش لازم أسباب فأنا لو إحساسي قالي ماعملش حاجة أقول لا بغض النظر عن علاقتي القديمة بالفنانة غادة عبد الرازق لي الفخر أني عملت معاها"، متابعة: "أنا عايزة أشتغل بس لو إحساسي قالي لا فخلاص".



وعن تحمسها للدور في صيد العقارب، قالت: "أول الأسباب أن غادة معانا وهي طول الوقت كانت بتقولي هتيجي هنشتغل وأنا بحب اللي يحبني لدرجة الإصرار، والعامل الثاني هو التركيبة كلها ويهمني في أي عمل بالذات في التمثيل لأنه مختلف عن الغناء فالأخير أنا بطلة نفسي لكن في العمل الجماعي العنصر اهم الذي شجعني هو وجود غادة عبد الرازق وأبطال ثقال من أجيال مختلفة بالإضافة للكاتب باهر دويدار الذي لم أكن أعرفه إلا ككاتب لكن عندما التقينا أحببته على المستوى الإنساني بالإضافة للمخرج أحمد حسن".