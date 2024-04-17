شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر موعد لاستقبال العروض بمهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبي والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد - حددت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي آخر موعد لإستقبال العروض المسرحية - العربية والأجنبية - للدورة المقبلة والتي تحمل رقم ( 31 )، وهو يوم 20 أبريل الجاري، بينما استقبال العروض المسرحية المصرية مازال مستمراً.



مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تنعقد دورته المقبلة خلال الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر 2024 ، وقد خصصت إدارة المهرجان عنوانا لمحوره الفكري في دورته المقبلة، وهو “المسرح وصراع المركزيات”، ليطرح عدة تساؤلات منها : النماذج الجمالية المسرحية وجدلها مع النسق الثقافي، وتعويم الهويات المسرحية في المسرح المعاصر، وبناء النظرية النقدية الغربية وصراعها مع المركزيتين العربية والغربية، والأداءات التراثية بين المركزية العربية والغربية.



وجدير بالذكر أن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي ينطلق برئاسة الدكتور سامح مهران ، والدكتور محمد عبد الرحمن الشافعي منسقًا عامًا، الدكتورة دينا أمين مديرًا، الدكتور أيمن الشيوي مديرًا، بالإضافة إلى عضوية كل من: الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر، الدكتور محمد سمير الخطيب، المخرج أحمد البوهي، المستشار محمد عبد السلام، وأمانة كل من: منى عابدين وريهام أحمد وعماد عبد البصير.

وجدير بالذكر أن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والجماعات، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات في المشهد المسرحي، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية.