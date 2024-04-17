هيفا وهبي رائعة بجامبسوت أسود.. وسعر ساعتها يفوق التوقعات

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي الجمهور مجموعة صور من إطلالتها في باريس، وظهرت بإحداها بجامبسوت باللون الأسود Strapless، محدد بحزام رفيع من الجلد الأسود.

كما نسقت معه حذاء باللونين الفضي والأسود، وحقيبة يد من اللون الأسود أيضاً، كما أضافت ساعة يد من الذهب الأصفر المرصّع بالماس، الياقوت، الجمشت، والزمرّد ويصل سعرها إلى الـ 455,000$.

ومن الناحية الجمالية تركت هيفا وهبي شعرها منسدل على كتفها، وطبقت ماكياج ناعم للغاية يليق بجمالها وملامحها الناعمة.

وكالعادة تفاعل الجمهور بشكل واسع مع منشورها، وأشادوا بجمالها المعتاد.

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