شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام جمال عن بيتر ميمى: مخرج قلبه على المسلسل ومركز فى كل التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الممثل إسلام جمال، فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365، عن تعامله مع دكتور بيتر ميمى مخرج مسلسل الحشاشين الذى عرض ضمن دراما رمضان 2024، والذى شارك فيه جمال بـ شخصية ملك شاه قائلا: "الحقيقة إن الشغل مع دكتور بيتر ميمى بيخلى الممثل وهو بيشتغل لو هيتعامل إن ده ماتش بيقبى قلبه على الـGame، لأنه بيبقى شايف إن الراجل ده قلبه على الشغل أوى لأنه دايما عايز يعمل كل حاجة كويسة، ومش بيبطل شغل خالص، كان بيكلمنى يناقشنى فى مشهد هصوره كمان أربع شهور، لأنه قاعد وبيحضر وبيذاكر، ونتناقش ويلفت نظرى لحاجة".

وتابع جمال قائلا: "مش سهل خالص إننا نشتغل مع مخرج مركز أوى، وواخد باله على كل تفاصيل المسلسل، وده اللى خلانى شاركت فى الحشاشين بس فى رمضان 2024، علشان ما كنتش قادر المسلسل كبير، وأنا كمان كنت عايز أحط كل تركيزى على دورى فى العمل، ولو رجع بيا الوقت هعمل كده تانى، مكنش ينفع، هو حالة مش عايز أخرج منها".

مسلسل الحشاشين هو الإنتاج الأضخم مصريا وعربيا خلال الموسم الرمضانى 2024، والذى دار عن الطائفة الإسماعيلية التي أنشأها حسن الصباح، في القرن الـ 11.

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.