بلقيس بإطلالة أنيقة في حفلها في القاهرة

ميرنا وليد - بيروت - أحيت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، حفلاً غنائياً أطلت فيه بإطلالة رائعة، خطفت فيها الأنظار.

وظهرت بلقيس بإطلالة راقية، إذ ارتدت فستان أسود من أحدث مجموعة لفساتين السّهرات من الدار الإيطاليّة "فرساتشي" "Versace".

يتميز الفستان بقصته الطويلة والضيقة، والتي تبرز قوامها الرشيق، ومحدد الخصر بحزام مزين بإكسسوار معدني.

وانتعلت بلقيس حذاء أسود بكعب عال، وتزينت بمجوهرات باهظة مرصّعة بالماس، واختارت قرطيْ أذنيْن من علامة فستانها.

ومن الناحية الجمالية، اختارت بلقيس تسريحة شعر بسيطة، إذ تركت شعرها منسدلا بطريقة ملساء، مع فرق جانبي، واعتمدت مكياجا رائعاً يرتكز على الألوان البرونزية، ابرزت ملامحها.

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