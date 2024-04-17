فن ومشاهير

بلقيس بإطلالة أنيقة في حفلها في القاهرة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

ميرنا وليد - بيروت - أحيت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، حفلاً غنائياً أطلت فيه بإطلالة رائعة، خطفت فيها الأنظار.


وظهرت بلقيس بإطلالة راقية، إذ ارتدت فستان أسود من أحدث مجموعة لفساتين السّهرات من الدار الإيطاليّة "فرساتشي" "Versace".
يتميز الفستان بقصته الطويلة والضيقة، والتي تبرز قوامها الرشيق، ومحدد الخصر بحزام مزين بإكسسوار معدني.
وانتعلت بلقيس حذاء أسود بكعب عال، وتزينت بمجوهرات باهظة مرصّعة بالماس، واختارت قرطيْ أذنيْن من علامة فستانها.
ومن الناحية الجمالية، اختارت بلقيس تسريحة شعر بسيطة، إذ تركت شعرها منسدلا بطريقة ملساء، مع فرق جانبي، واعتمدت مكياجا رائعاً يرتكز على الألوان البرونزية، ابرزت ملامحها.

6e26a4f6d0.jpgd364d679b7.jpgeecb989eef.jpg5fd0337d5d.jpge4f0b896fe.jpg

كانت هذه تفاصيل خبر بلقيس بإطلالة أنيقة في حفلها في القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا