خاص بالفيديو- يسرا للبنانيين: "أراكم أقوى شعوب العالم وتُدرّسون"

ميرنا وليد - بيروت - تعد الفنانة يسرا من أهم النجمات في مصر والعالم العربي، فنجاحاتها كثيرة وما زال تألقها ليومنا هذا، نذكر من أعمالها: "رأفت الهجان، عوالم خفية، حر ب أهلية، سرايا عابدين، نكدب لو قلنا ما بنحبش، لحظات حرجة، ملك روحي"، أما على صعيد السينما: "شيطان الجزيرة، عشاق تحت العشرين، ليلة شتاء دافئة، شقة الأستاذ حسن، عمارة يعقوبيان".



الفنانة المصرية يسرا كٌرّمت في لبنان، وموقع الفن أجرا تقريرا ضم حديثا منها، الى جانب الممثل ميشال حوراني، الوصيفة الأولى لملكة جمال العالم ياسمينا زيتون، صانعة المحتوى بيرت واكد، والمؤلف الموسيقي ميشال فاضل.