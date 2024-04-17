مذيعة مصرية شهيرة تكشف عن محاولة اختطافها وتعرضها للسحل من سائق أوبر.. وتعويضها من الشركة بمبلغ ضخم

كشفت الإعلامية المصرية الشهيرة فيفيان الفقي، عن تعرضها لمحاولة اختطاف وسرقة من قبل سائق يعمل لدى شركة “أوبر”، وذلك في شهر فبراير من العام قبل الماضي.

وأوضحت الفقي، في تصريحات صحفية، أنها لم تُفصح عن تفاصيل الواقعة إلا بعد حصولها على حكم قضائي يقضي بحبس السائق وتعويضها مبلغ 100 مليون جنيه من الشركة.

وقالت الفقي: “في يوم 7 فبراير 2022، طلبت سيارة عبر تطبيق أوبر للتوجه إلى منطقة التجمع الخامس، لكن فوجئت بتغيير السائق للمسار المتفق عليه دون إبداء أي تفسير”.

وأضافت: “حاولت التحدث معه لمعرفة سبب تغيير المسار، لكنه لم يرد. وفجأة، توقف بالسيارة ونزل منها، وقام بفتح بابها الخلفي وأمرني بالنزول وتسليمه حقيبتي ومتعلقاتي”.

وتابعت: “صرخت واستغثت بالمارة، لكنه واجه ذلك بجذبي بالقوة وسحلي على الأرض وضربي. تمكن من أخذ أموالي وهاتفي قبل أن يتمكن الأهالي من إنقاذي بعد سماع صراخي”.

وأشارت الفقي إلى أن الواقعة حدثت أمام مجمع سكني، حيث سمع الأهالي صراخها وسارعوا لنجدتها. وطلبت منهم تفريغ كاميرات المراقبة لإثبات الواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية السائق بعد الحصول على رقم السيارة، وتبين أنه يقوم بتأجيرها من مالكها مقابل نسبة من الأرباح، ويستخدمها للعمل كسائق في شركة أوبر.

وأوضحت الفقي أن السائق بدا تحت تأثير المخدرات، فقامت بالتواصل مع شركة أوبر لإبلاغهم بالواقعة. إلا أن رد الشركة أثار استغرابها، حيث أخبروها أن الشركة تقوم بتأجير التطبيق فقط، ولا تتحمل مسؤولية التحقق من هوية السائقين أو إجراء فحص جنائي لهم.

لذلك، تواصلت الفقي مع محاميها الذي قدم كافة المستندات، وتقارير الطب الشرعي، وأقوال الشهود، وأثبت مسؤولية كل من الشركة والسائق.

وخلصت النيابة العامة إلى تقديم السائق للمحاكمة، حيث تم الحكم عليه بالحبس لمدة عام، بالإضافة إلى إلزام شركة أوبر بدفع تعويض بقيمة 100 مليون جنيه للمذيعة.