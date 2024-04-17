سيف الدين سبيعي يكشف سبب اختياره خِتام اللّحام لتقديم دور باللهجة السورية

كشف المخرج السوري سيف الدين سبيعي عن سبب اختيار الممثلة اللبنانية ختام اللحام لتقديم دور باللهجة السورية إلى جانب الممثل بسام كوسا في مسلسل “مال القبّان” الذي عُرض في شهر رمضان ٢٠٢٤.

ولفت “سبيعي” لـ “سينماتك” أن في البداية كانت الخيارات محدودة للغاية فيما يخصّ الممثلة التي ستلعب دور والدة بسام كوسا، لذلك توجّه صوب ختام اللحام. مؤكدًا أن الأخيرة صديقة له منذ وقت طويل وهو يحبّها. فكل تفاصيل شكلها دفعه لاختيارها من عينيها الى وجهها الى جسمها النحيل. وعندما يتعلّق الأمر بالتحدّث باللهجة الشامية، لم يكن الأمر بهذه الصعوبة حقًا. مشيرًا الى أنه لا يشعر أن هناك صعوبة على أي لبناني أن يتحدّث بالهجة السورية ونفس الأمر بالنسبة للممثل السوري. فهو يرى ان ليس هناك من الصعوبة في التحدّث باللهجة اللبنانية.

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نذكر أن مسلسل “مال القبّان” هو عمل درامي تدور أحداثه في إطار اجتماعي يسلط الضوء على أوضاع السوريين الحالية، من بطولة كوكبة من نجوم الدراما السورية منهم: سلاف فواخرجي، بسام كوسا، خالد القيش. تأليف علي وجيه ويامن حجلي، إخراج سيف الدين سبيعي وإنتاج إبيلا الدولية.