ميرنا وليد - بيروت - استطاع الممثل اللبناني وسام شمص ان يثبت نفسه في مجال التمثيل، اذ شارك في العديد من الأعمال التمثيلية نذكر "حادث قلب، أسماء من الماضي"، وقد صوّر مؤخراً مسلسل "سر وقدر" من إنتاج إيلي معلوف، إخراج كارولين ميلان، وكتابة الممثلة فيفيان أنطونيوس، يضم الممثل الراحل فادي إبراهيم، والممثلين بيتر سمعان، رهف عبد الله، كاتيا كعدي وغيرهم.
موقع "الفن" التقى بـ وسام شمص، وقد أجرينا معه مقابلة تحدثنا فيها معه عن العمل ودوره فيه وتعامله مع المنتج إيلي معلوف.
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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- وسام شمص يكشف عن دوره في "سر وقدر" وهذا ما قاله عن إيلي معلوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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