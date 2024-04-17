شكرا لقرائتكم خبر عن مروان بابلو وفريق كايروكي يجتمعان فى حفل غنائي كبير الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجتمع مغني الراب مروان بابلو مع فريق كايروكي في حفل غنائي ضخم بعنوان "المحطة"، يوم 19 مايو المقبل، بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

ومن المقرر أن يقدم مروان بابلو وفريق كايروكي مجموعة من أبرز أغانيهم التي يحبها جمهورهم، وتعبر عن محطاتهم الفنية، وأتيحت تذاكر الحفل بفئاتها المختلفة على موقع "تذكرتي".

يذكر أن أميرعيد ينتظر عرض أجدد أعماله الدرامية مسلسل "دواعي السفر"، الذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على منصة watch itالإلكترونية، بعد النجاح الكبير الذي حققه بمسلسل "ريفو".

مسلسل دواعي سفر، بطولة أمير عيد، نادين، أحمد غزي، كامل الباشا، نادين، أيمن الشيوي وياسمين سمير، تأليف وإخراج محمد ناير.