نقل الفنانة عبير صبري للمستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

تعرضت الفنانة عبير صبري لوعكة صحية، خلال الساعات الماضية، أدت لدخولها المستشفى.

ونشرت "صبري" صورة وهي تتلقى العلاج، من خلال حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "عافيتك أوسع لي".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة عبير صبري مشاركتها في فيلم "ليلة العيد" بطولة: يسرا، يسرا اللوزي، نجلاء بدر، ريهام عبدالغفور، سيد رجب، محمود حافظ، أحمد خالد صالح، ومن إخراج سامح عبدالعزيز

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