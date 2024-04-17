نقل الفنانة عبير صبري للمستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:
تعرضت الفنانة عبير صبري لوعكة صحية، خلال الساعات الماضية، أدت لدخولها المستشفى.
ونشرت "صبري" صورة وهي تتلقى العلاج، من خلال حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "عافيتك أوسع لي".
يذكر أن آخر أعمال الفنانة عبير صبري مشاركتها في فيلم "ليلة العيد" بطولة: يسرا، يسرا اللوزي، نجلاء بدر، ريهام عبدالغفور، سيد رجب، محمود حافظ، أحمد خالد صالح، ومن إخراج سامح عبدالعزيز
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