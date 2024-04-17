"أنا الحب".. آمال ماهر تروج لحفل الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مصطفى حمزة :

واصلت المطربة آمال ماهر، الترويج لحفلها المقام على مسرح ماركيه، في كايرو فيستيفال سيتي بالتجمع الخامس، مساء الجمعة المقبل، الموافق 19 أبريل.

آمال، طرحت عبر صفحتها في موقع "إكس" مقطع فيديو، للدعاية للحفل، وظهرت به وهي داخل استديو صوت، تسمع أغنيتها "أنا الحب"، ووجهت رسالة قالت فيها "وحشتوني، مبسوطة أني هشوفكم، على مسرح الماركيه يوم 19 أبريل، في كايرو فيستيفال"

الحفل هو الأول الذي تقدمه المطربة آمال ماهر، بعد طرحها أغاني ألبوم "أنا كويسة"، في يونيو 2023 .

المطربة آمال ماهر تقدم الحفل بمشاركة أوركسترا تضم 50 عازفا، بقيادة المايسترو تامر فيضي.

ومن أبرز الأغاني، التي تقدمها المطربة "كسبتوا الرهان"، "أنا الحب"، "صاحبة عمري"، "الحكاية".

الجهة المنظمة، حددت شرط واحد لحضور الحفل، وهو منع دخول من هم أقل من 21 عام.

وتراوحت أسعار التذاكر، بين 900، و 1200، و1450، و 1850، و 2500 جنيه.

يذكر أن آخر ظهور للمطربة آمال ماهر، كان خلال حضورها الليلة الأولى من "ليالي سعودية مصرية"، التي أقيمت في دار الأوبرا ، وشارك في أحياء الحفل، النجم محمد منير، و من المطربات شيرين عبد الوهاب، و مي فاروق.