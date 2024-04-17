شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام جمال: مشهد قتل عمى فى الحشاشين من أصعب المشاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح الممثل إسلام جمال في تصريحات خاصة لليوم السابع، عن أصعب مشاهد قدمها في مسلسل الحشاشين الذى عرض ضمن دراما رمضان 2024، والذى شارك فيه جمال بشخصية ملك شاه قائلا:" الحقيقة أن مفيش ولا مشهد سهل في الحشاشين، بس مشهد قتل عمى، من المشاهد الصعبة جدا، ويارب يكون المشاهدين وصلهم احساسى في المشهد ده خاصة".

وتابع جمال قائلا:" المشهد صعوبته النفسية هتلاقية بيقول لعمه أم تكريما ليك مصيرك هيبقى على ايدى أنا، وفى الوقت ده من الزمن خاصة كان احتراما وتقديرا للعائلة والاهل أن أنا اللى اموته مش حد من الحرس، وفى الاخر هو انسان وهيقتل عمه، حاحات من جوه صعبة، مش سهلة خالص، نفسيا مرهق جدا، وجسديا".

وأشار جمال قائلا:" الأصعب كان فترة التحضيرلأننا قعدنا كذا مرة وكان دايما دكتور بيتر ميمى عايزنا نتمرن، مش انا بس انا وزمايلى، ويفضل يشجع فينا، بس فترة التصوير احنا خلاص خلصنا مذاكرة، ودلوقتى بنحل اللى ذاكرناه، بس مكنتش اهدى برضه".

وأكمل جمال قائلا:" من الحاجات الصعبة برضه أننا بدانا تصوير في الصيف، واللبس زى ما الناس شافت كان عامل ازاى، وبنصور في استديو كل مصادر النور شمع، مشاعل حوالينا، ومع النور اللى بنستخدمة في الإضاءة، كنت بضطر اخرج اخد نفسى وارجع أقول جملتين، ظروف مش عادية، مش بنصور في مكتب والدنيا طبيعية، العمل صعب في كل حاجة، خلصنا من البلاتوه للصحرا بقى".

مسلسل الحشاشين هو الإنتاج الأضخم مصريا وعربيا خلال الموسم الرمضانى 2024، والذى دار عن الطائفة الإسماعيلية التي أنشأها حسن الصباح، في القرن الـ 11.

مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.