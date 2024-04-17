شكرا لقرائتكم خبر عن عبير صبرى تغادر المستشفى بعد الاطمئنان على حالتها الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت النجمة عبير صبري المستشفى اليوم الأربعاء بعد قضائها ليلتين تلقت فيهما العلاج أثر تعرضها لأزمة صحية يوم الأحد الماضى، حيث ارتفع ضغط الدم لديها ووصل 190 درجة، وتم نقلها مباشرة إلى المستشفى لتلقى العلاج وعمل الفحوصات الطبية اللازمة حتى تحسنت حالتها وأصبحت في وضع أفضل.

عبير صبرى قدمت مؤخراً مسلسل حدوتة منسية الذى عرض على قناة Cbc قبل شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولة العمل سوسن بدر، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، رجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، علاء قوقه، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد محى الدين.

وسبق وعرض للنجمة عبير صبرى فى موسم اجازة منتصف العام الدراسى فيلم ليلة العيد بطولة يسرا، ريهام عبد الغفور، عبير صبرى، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزى، نجلاء بدر، هنادى مهنى، محمد لطفى، أحمد خالد صالخ، نهى صالح، مايان السيد، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، عفاف مصطفى، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.

فيلم "ليلة العيد" تدور أحداثه في اطار اجتماعى، حيث يتحدث عن قهر المرأة بشكل عام، خلال معاناة عدة سيدات يعشن على جزيرة ما، وتتعرض السيدات لعدة مشاكل وأزمات بسبب عدم تفهم بعض الرجال لحقوقهن، ومن أبرز القضايا المثارة العنف ضد المرأة، زواج القاصرات، ختان الإناث وغيرها من القضايا.