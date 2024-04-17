شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل جولة شاكيرا الجديدة حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المغنية العالمية شاكيرا عن بدء جولتها الغنائية Las Mujeres Ya No Lloran، أو النساء لا يبكون بعد الآن، خلال ظهورها المفاجئ في مهرجان Coachella مع Bizarrap.

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Variety"، شاركت شاكيرا القائمة الأولى لمواعيد الجولة التي تتضمن 14 حفلا بداية من يوم 2 نوفمبر في بالم ديزرت، كاليفورنيا، وتتضمن توقفًا في لوس أنجلوس (كيا فورم)، ميامي (مركز كاسيا)، تورونتو (سكوتيابانك أرينا)، بروكلين (مركز باركليز) وشيكاغو (المركز المتحد) وغيرها من الأماكن.

ستشهد "جولة Las Mujeres Ya No Lloran العالمية" أداء شاكيرا لأغاني من ألبومها الجديد وأغانيها القديمة التي اشتهرت بها.

هذه الجولة، مثل ألبوم "Las Mujeres Ya No Lloran" الذي أعلنت عنه شاكيرا حديثًا، هي الأولى لها منذ جولة "El Dorado" العالمية لعام 2018، وتحدثت شاكيرا سابقًا مع مجلة بيلبورد عن الجولة واصفة إياها بـ"جولة حياتي".

علاوة على ذلك، كشفت أيضًا أنها كانت تدون الملاحظات أثناء مشاهدة جولة بيونسيه Renaissance.

وعلى الرغم من هذه الفجوة، أبقت شاكيرا نفسها مشغولة في العامين الماضيين، حيث فازت شاكيرا بجائزة أفضل أغنية لهذا العام وأفضل أغنية بوب عن أغنية “Music Sessions Vol. 53" وأفضل أداء/اندماج لـ "TQG" في حفل توزيع جوائز جرامي اللاتينية لعام 2023.