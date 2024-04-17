بالصور- جوني ديب ترك معجبيه في حالة من الصدمة في العرض الأول لفيلم “جان دو باري”

أقيم في لندن العرض الأول لفيلم “جان دو باري” بحضور طاقم العمل، من

بينهم النجم جوني ديب، والمخرجة والممثلة مايوين لو بيسكو المعروفة باسم مايوين في دور جين بيكو، المرأة الفقيرة التي انضمت إلى الدوائر المقربة من الملك لويس الخامس عشر، الذي يلعب دوره جوني ديب الذي سيظهر متحدثًا باللغة الفرنسية في الفيلم.

الفيلم سيتم طرحه في دور السينما في المملكة المتحدة بتاريخ ١٩ نيسان/أبريل الحالي. والفيلم ضمن مبادرة البحر الأحمر لتمويل الانتاجات العالمية.

لكن اللافت أن جوني ديب خضع لتحوّل جسدي ترك معجبيه في حالة من الصدمة والارتباك، حيث بدا وكأنه فقد الكثير من وزنه وكان يرتدي بذّة ديور ضيقة مع شعر قصير.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

وكشف اصدقاء جوني ديب أن نجم هوليوود، الذي سيبلغ ٦١ عاماً في يونيو المقبل، يعيش في لندن منذ فترة وأن المدينة تناسبه. فهو يعيش أسلوب حياة أنظف مما كان عليه في الماضي”.

ويُعتقد أنه قام بقص شعره منذ حوالي أسبوعين استعداداً لحملته الإعلانية الأخيرة لديور، حيث أنه الوجه الإعلاني لعطرهم الأكثر مبيعاً Sauvage.