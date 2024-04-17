عبد الله الرويشد يستكمل رحلة علاجه في ألمانيا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا يزال النجم عبد الله الرويشد يعاني من وعكة صحية شديدة، حيث أعلن الحساب الرسمي لشركة “روتانا لايف” على السوشيال ميديا عن سفره إلى ألمانيا لاستكمال رحلة علاجه.

وجاء في تعليق الشركة: “سفير الأغنية الخليجية عبدالله الرويشد يستكمل رحلة علاجه في ألمانيا، سائلين المولى أن يمنّ عليه بالصحة والعافية، وأن يعود الى محبيه في القريب العاجل”.

من جانبها، طمأنت الفنانة السورية أصالة نصري جمهور الفنان الكويتي على صحته، مشيرة إلى أنها حصلت على فيديو قصير منه طمأنها على حالته الصحية. وقالت في تدوينة عبر موقع “اكس”: “فرحت جداً بفيديو صغير طمأنني على صحة أستاذي صاحب أحلى وأطيب ابتسامة، الموهوب الكبير الذي تعد أغانيه محطات رسمت صوراً مهمة في حياتنا”. وتابعت: “أبو خالد يا عبد الله، أنت بتقدر بمحبتنا وإرادتك، وبإذن الرحمن الرحيم أوّلاً، ترجع أحسن من أول، الله يكون معك برحلتك، وترجع لنا بالسلامة، آمين يارب العالمين”.

وكان النجم الكويتي قد تعرض في شباط (فبراير) الماضي لوعكة صحية نُقل على أثرها إلى المستشفى، حيث منع الأطباء الزيارة عنه لحاجته إلى الراحة التامة، ولم يُكشف حينها عن سبب الوعكة والمرض الذي يعاني منه، لكن تم نفي كل ما تداولته صفحات السوشيال ميديا عن تعرضه لجلطة دماغية.