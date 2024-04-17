آمال ماهر| شروط حضور الحفل والبرنامج الغنائي

ياسر رشاد - القاهرة - تعود الفنانة آمال ماهر إلى مسرحها بعد غياب بحفل غنائي مميز بالتزامن مع انطلاق حفلات الربيع في القاهرة، على أحد المسارح الكبرى هناك.

يقام حفل آمال ماهر يوم الجمعة 19 إبريل على مسرح الماركيه بالتجمع الخامس، مع الأوركسترا الكبرى التي تضم 50 عازفًا بقيادة تامر فيضي.

المايسترو تامر فيضي

تأتي أسعار تذاكر الحفل على 5 فئات: الأولى 2500 جنيه، الثانية 1850 جنيهًا، الثالثة 1450 جنيهًا، والرابعة 1200، والخامسة والأخيرة 900 جنيه، وممنوع الحضور لمن دون 21 عامًا.

آمال ماهر تشارك في حفل ليالي سعودية مصرية

كانت آخر الحفلات لـ آمال ماهر في مصر، خلال مشاركتها في ليالي مهرجان العلمين الكبرى في يوليو 2022، وشهد حضورا كامل العدد حيث كان يمثل عودة منتظرة لـ آمال ماهر بعد شائعات اجتماعية وصحية لاحقتها أثرت على ظهورها الفني.

كما شاركت في سهرة “ليالي سعودية مصرية” التي شارك فيها الكينج محمد منير والفنانة شيرين عبدالوهاب والفنان ماجد المهندس، حضرها وزيرة الثقافة د. نيفين الكيلاني رئيس الأوبرا السابق د. خالد داغر، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن والإعلام والرياضة، وأقيم الحفل على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

وعلى الصعيد الغنائي طرحت آمال ماهر “ميني ألبوم ” حمل عنوان “أنا كويسة”، ضم 5 أغانٍ “أنا كويسة، أنا الحب، صاحبة عمري، الحكاية في مشهدين، كسبته الرهان”، وحقق ملايين المشاهدات عبر يوتيوب ومنصات الموسيقى.

أغنية أنا الحب الأعلى مشاهدة في ألبوم آمال ماهر

حصلت أغنية “أنا الحب” على الاعلى مشاهدة بين أغاني الألبوم، حيث اجتازت المليوني مشاهدة، وتقول كلماتها "بـ أقولهالك بـ أحبك حُب ما خطرشِّ علىٰ بالك وبيّا بجد وبحُبي هنيالك ومني حبيبي خُد بالك وما تسيبنيش بـ أقولهالك بحبك فوق ما يجي حبيبي في خيالك ولو تتعب أنا أتوجّع قوي بدالك ولو كله بِعد عنّك أنا أبقالك في حضني تعيش أنا الحُب اللي بتعيشهُ وبيعيشك ومش ممكن أخون ملحك ولا عيشك ومن غير شَك بأموت يا حبيبي في حنانك في حنانك وفي جنانك مع طيشك ماليش تاني ولا غيرك لاقيت فيه حد هنّاني وبـ أحمِد ربنا إنك ليّا علشاني ده إحساسك ده خلّاني معاك في سلام وبصراحة لاقيت الحب والحنّية والراحة روحك حلوة وخلِّت روحي مرتاحة ومديني في حياتك وقت ومساحة وحالنا تمام".