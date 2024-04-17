محمود عبدالمغني يعبر عن سعادته لمشاركته في"السرب": يحمل رسالة قوية للأجيال الجديدة

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب النجم محمود عبدالمغني، عن سعادته وشعوره بالفخر لمشاركته في بطولة فيلم السرب، والمقرر طرحه في دور العرض السينمائية الأيام المقبلة، مشيرا أنَّه مأخوذ عن أحداث حقيقية حول العملية العسكرية التي نفذتها القوات الجوية المصرية ضد مواقع داعش الإرهابية في ليبيا ردًا على العملية الإرهابية لمقتل21 شخصًا في مدينة درنة الليبية عام 2015.

وأكد محمود عبدالمغني خلال تصريحاته عن فيلم السرب، قائلاً: "أنَّه يحب تلك الأنواع من الأعمال الفنية والمبنية على أحداث وبطولات حقيقية وطنية، خاصة أنَّ قصة فيلم السرب تدور أحداثه حول واقعة حديثة عايشها وقت تعرّض أشقائنا الأقباط في درنة لعملية قتل بشعة.

أضاف محمود عبدالمغني، معلقاً: "كان لابُد من الرد القوي والسريع ضد هؤلاء الارهابين وعملياتهم الاجرامية، لأنّها كانت واقعة صعبة للغاية على المستوى الإنساني".

تابع محمود عبدالمغني حديثه: "أنَّ الفيلم يضم عددًا كبيرًا من كبار النجوم بقيادة المخرج أحمد نادر جلال، مشددًا على أنَّ الفيلم يحمل رسالة قوية للأجيال الجديدة لكي يدركوا أهمية الأعمال الفنية الوطنية والانتصارات العظيمة التي نحققها والتي ينقلها الفن من خلال حالة إيجابية للغاية".

فيلم السرب



أبطال فيلم السرب

ويجمع فيلم السرب في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم أحمد السقا، محمد ممدوح، دياب، شريف منير، محمد فراج، آسر ياسين، كريم فهمي، أحمد حاتم، أحمد فهمي، نيللي كريم، صبا مبارك، عمرو عبد الجليل، إسلام جمال، أحمد فؤاد سليم، وهو من تأليغ عمر عبد الحليم وإخراج أحمد جلال.

أحداث فيلم السرب

وتدور أحداث فيلم السرب حول واقعة حقيقة، ويجسد عملية عسكرية قامت بها القوات الجوية المصرية على مواقع تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في ليبيا عام 2015 في مدينة درنة الليبية.

وتتضمن البرومو الدعائي الجديد لفيلم السرب بطولة أحمد السقا ومحمود عبدالمغني ومحمد ممدوح، العديد من التفاصيل حول الفيلم المبنية أحداثه على واقعة حقيقية عن العملية العسكرية التي قامت يها القوات الجوية المصرية على مواقع تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في ليبيا.

وينتظر محبو النجم أحمد السقا عرض فيلم السرب، فى حالة من التشوق مع اقتراب موعد طرحه في دور العرض السينمائي بعد سنوات من الانتظار، وكشف المخرج أحمد نادر جلال أنه لم يتم تحديد الموعد بشكل نهائي حتى الآن ولكنه سيكون بين 25 أبريل الجاري والأول من مايو المقبل.