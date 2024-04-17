تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه الفنان المصري أحمد عبد العزيز وهو في حالة انفعال بعد تقديم واجب العزاء في الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر، وذلك في مسجد الحامدية الشاذلية أمس الثلاثاء.

وأظهر الفيديو لحظة خروج الفنان عبد العزيز من العزاء وسط تجمهر عدد من الجمهور والصحفيين، حيث قام أحد الأشخاص بمحاولة لمس الفنان، مما أدى إلى انفعاله وقال: “قائلا: “أوعى إيدك يالا ولا”، وغادر الفنان المكان سريعًا بعد ذلك.

وكان الفنان عبد العزيز قد أعرب عن حزنه الشديد لفراق الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر، حيث سبق وأن شاركا معًا في عدد من الأعمال الفنية، من أبرزها مسلسلي “من الذي لا يحب فاطمة” و”المال والبنون” الجزء الثاني.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد فنان مصري شهير ينفعل على شاب وضع يده على كتفه في عزاء شيرين سيف النصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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