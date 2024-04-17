شاهد محمد رمضان يحلق ذقنه داخل طائرته الخاصة ويتعرض للانتقادات

أثار الفنان المصري محمد رمضان جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره مقطع فيديو من داخل طائرته الخاصة، ظهر فيه وهو يحلق ذقنه على يد متخصص، بمساعدة مضيفة الطائرة.

وانتقد العديد من رواد مواقع التواصل تصرف رمضان، معتبرين أنه يسعى دائمًا لتصدر الترندات بأي ثمن، حتى لو عرّض نفسه للهجوم.

ونشر رمضان الفيديو عبر حسابه على إنستغرام، حيث وثق جلوسه على الكرسي بينما كان حلاقه الخاص يحلق ذقنه، وظهرت المضيفة وهي ممسكة بفرشاة لإزالة الشعر الزائد عن ملابسه ورقبته.

كما تضمن الفيديو لقطات لأحد الأشخاص وهو يقوم بتشذيب لحية رمضان، ثم قامت مضيفة شقراء بإزالة الشعر المقصوص عن لحيته.

وعلق رمضان على الفيديو الذي شاركه على أنغام أغنية “متغاضين” قائلاً: “يعني هنحلق في الجو.. آه.. نعيما”.