المخرج أحمد حسن يكشف كواليس مسلسل "صيد العقارب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

كشف المخرج أحمد حسن عن كواليس مسلسل "صيد العقارب"، وتحدث عن خوفه في البداية من العمل مع الفنانة غادة عبدالرازق.

وقال "حسن" خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة": "المسئولية كانت كبيرة جدًا، بس الحمدلله ربما كرمني بـ أستاذة غادة ودكتور باهر، الاتنين كانوا في صهري جدًا بيساعدوني في كل التفاصيل، مفيش أي حاجة طلبتها إلا وما كنا مع بعض والقرار جماعي".

وأضاف: "وكنت خايف منها، وكان من أحلامي إن أنا أخرجلها، من أول ما ابتديت أخرج بقا مسلسلات عشر حلقات، كان حلمي إن أعمل حاجة لغادة عبدالرازق وننجح، فسبحان الله يمكن اتأخرت شوية، وأول ما اتقابلنا قولتلها أخيرًا اتقابلنا".

وتابع حسن: "متعاونة جداً لدرجة أنها بتسيب من مساحات أدوارها وتديها لناس تانية، وكانت في نقاشات كتيرة هي تحاول تعمل الأفضل للعمل مش لنفسها، في أوقات كانت بتقول شيل قفلة الحلقة من هنا وحطها من هنا ومش أي ممثل بيعمل ده، بتدور بس إزاي ينجح المسلسل وإزاي تعمل كل التفاصيل".

وشاركت غادة عبد الرازق، في بطولة مسلسل صيد العقارب، بجانب عدد كبير من الفنانين، أبرزهم محمد علاء، رياض الخولي، سيمون، أحمد ماهر، أحمد سعيد عبد الغني، ميار الغيطي، أحمد ماجد، مجدي بدر، سامي مغاوري، عماد صفوت، منال سلامة، عماد رشاد، محمد علي رزق، وغيرهم، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

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