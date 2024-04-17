بإطلالة كاجوال".. أحدث ظهور لـ ياسمين عبدالعزيز.. والجمهور: "وحش الكون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز متابعيها، أحدث ظهور لها وحازت الصورة على إعجاب متابعيها.

ونشرت ياسمين، الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال، ارتدت فيها توب باللون الأسود وبنطلون جينز.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "قلبي، جمالك جمال، دائمًا متالقة، وحش الكون، ملكة جمال، ماشاء الله".

يذكر أن، آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز مسلسل "ضرب نار" الذي عرض عام ٢٠٢٣، وشارك في بطولة العمل أحمد العوضي، ماجد المصري، انتصار، إيمان السيد، أحمد عبدالله محمود، ومن إخراج مصطفى فكري.

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