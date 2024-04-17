شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ياسمين عبد العزيز بإطلالة كاجوال فى أحدث ظهور على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت النجمة ياسمين عبد العزيز صورة جديدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة كاجوال لاقت إعجاب متابعيها على انستجرام.



ياسمين عبد العزيز

وكانت ياسمين عبد العزيز، قد نشرت فيديو في أول أيام عيد الفطر المبارك، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" أثناء تجهيزها لجلسة تصوير جديدة، تضمن أغنية "اختياراتى مدمرة حياتى" التى غناها أحمد سعد فى فيلم "مستر إكس" للنجم أحمد فهمى والذى تم عرضه فى موسم عيد الأضحى العام الماضى.

وفى وقت سابق نشرت ياسمين عبد العزيز، مقطع فيديو وعدد من الصور وهى أمام الحرم المكى، حيث كان هذا الظهور الثانى لها على صفحات السويشيال ميديا فى الفترة الأخيرة بعد انفصالها عن الفنان أحمد العوضى حيث ظهرت حينما نشرت صورًا لمعاناة أطفال غزة وما يتعرضون له في هذه الأجواء داخل الخيم التى يتخذونها مسكنًا.

وكان آخر أعمال ياسمين عبد العزيز الفنية مسلسل "ضرب نار" الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى 2023، والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، زينة منصور، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.