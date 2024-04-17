"رقص وإطلالات جريئة"..هكذا احتفلت كارولين عزمي بعيد ميلادها الـ 28 (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة كارولين عزمي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، احتفالها بعيد ميلادها الـ 28 الذي يوافق اليوم الأربعاء 17 أبريل، إذ أنها من مواليد 1996.

ونشرت كارولين، صورتين لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "‎في مثل هذا اليوم ولدت أنا.. وزاد منزلنا جمالاً".

كما نشرت كارولين عزمي أيضا عددا من الصور التي ظهرت فيها بإطلالات جريئة، بالإضافة إلى مقطع فيديو وهي ترقص مع إحدى صديقاتها.

وخاضت كارولين عزمي، موسم دراما رمضان 2024 بمسلسل "حق عرب".

مسلسل "حق عرب" بطولة أحمد العوضي، وفاء عامر، وهدى المفتي، ووليد فواز، ورياض الخولي، وميرهان حسين، وعدد من الفنانين، وهو من إخراج إسماعيل فاروق.