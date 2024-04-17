ظافر عابدين يشيد بمشاركة فيلم "نورة" في مهرجان كان السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

علق الفنان التونسي ظافر عابدين، على اختيار الفيلم السعودي "نورة" للمشاركة بمهرجان كان السينمائي بدورته الـ 77 هذا العام.

وقال "عابدين"، في لقائه ببرنامج "سينماتك"، عبر موقع "إنستجرام"، إن مشاركة فيلم "نورة" السعودي في مهرجان كان تفتح باب المشاركة لأفلام عربية آخرى، وظهور نجوم آخرين.

وأوضح أنه إذا كان يريد صناع الأفلام العربية المشاركة في المهرجانات العالمية الكبرى، يجب أن تظهر أفلامهم في جميع سينمات العالم، كذلك المشاركة بأفلام تجارية في قاعات السينما العالمية.

وأضاف: "دي الحاجة الوحيدة اللي عندنا للمشاركة في المهرجانات السينمائية العالمية عشان نقدر نوصل بصوتنا ونحكي للعالم حكايتنا".

يذكر أن إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 77 هذا العام والتي تقام في الفترة من 15-24 مايو المقبل، أعلنت عن قائمتها الرسمية للأعمال السينمائية المشاركة بالفعاليات هذا العام سواء في المسابقة الرسمية أو خارجها وشهدت تنوعًا ما بين الدراما والكوميديا والأكشن لأبرز النجوم وصناع السينما حول العالم.

فيلم "نورة" هو أول تجربة روائية طويلة للمخرج وكاتب الأفلام السعودي توفيق الزايدي، تدور أحداث الفيلم في إطار درامي بفترة التسعينيات بالمملكة العربية السعودية حول "نورة" التي تعيش في إحدي القري النائية وتتغير حياتها عندما يصل أحد الأشخاص الذي يعيد إثارة شغفها بالفن.

يشارك ببطولة الفيلم الممثل السعودي يعقوب الفرحان، الممثلة ماريا بحراوي، الممثل عبد الله السدحان، تأليف توفيق الزايدي بالتعاون مع الممثل وكاتب السيناريو الاسكتلندي ستيفن ستراكان، وإخراج توفيق الزايدي.

اقرأ أيضا..

تفاصيل مشاركة ثلاثة أفلام عربية في مهرجان أفلام السينمائي بـ مرسيليا

بعد إعلان مشاركته في "كان السينمائي".. تفاصيل فيلم "رفعت عيني للسما"