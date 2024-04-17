شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا منصور: مشاركة ابنتى فى كامل العدد جاءت بالصدفة ولم نخطط للأمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة رانيا منصور أن مشاركة ابنتها توانا الجوهري كممثلة لأول مرة في مسلسل كامل العدد +1 الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي 2024 جاءت بالصدفة مشيرة إلى أن المخرج خالد الحلفاوي كان يبحث عن فتاة في عمر ابنتي ولم يعجب بأى فتاة من اللاتى تقدمن إلى الأودشن، لافتة أن عمرو كمال زوج أختها نورهان رشحها وأعجب بها الحلفاوي واختارها للدور.

وأوضحت رانيا أنها لم تكن تخطط لدخول ابنتها مجال التميل خاصة وأنها مازالت صغيرة في السن، إلا أن التسهيلات التي حدثت من قبل صناع العمل خاصة في مسألة مواعيد التصوير وتنسيقها مع مواعيد المدرسة جعلت الأمور تسير بسلاسة إضافة احتضان الأولاد لها منذ اليوم الأول لها في التصوير لافتة أن جميع الأولاد والبنات المشاركين في المسلسل اجتماعيين جداُ.

وعن موقفها من استكمال ابنتها خطواتها في التمثيل خلال الفترة المقبلة أشارت رانيا إلى أنها لا تفكر في هذه الأمور في الوقت الحالي سواء ستكمل أم لا لاسيما وأنها مازالت في المدرسة ولكن ما حدث من ردود أفعال على السوشيال ميديا وخاصة التيك توك جعلها سعيدة للغاية وأحبت هذه الأجواء ولكن في النهاية لم يتم اتخاذ قرار في هذا الأمر.

مسلسل كامل العدد +1 بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، صدقي ضخر، جيهان الشماشيرجي، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، عمرو جمال، ألفت إمام، سمر علام، تميم عبده، ميران عبد الوارث، جاسيكا حسام الدين، حمزة دياب، سيليا محمد سعد، مالك عماد ويوسف ويونس باسم وتأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوى.

يذكر أن رانيا منصور شاركت مؤخراً كضيفة شرف خلال أحداث فيلم "السيستم" الذى طُرح في دور العرض خلال شهر فبراير الماضي، والعمل من بطولة: أحمد الفيشاوي، طارق لطفي، نسرين طافش، بسنت شوقي، محمد علي رزق وضيوف الشرف ميس حمدان، نهى عابدين، رانيا منصور، أحمد فهيم وتأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداوي.



رانيا منصور وابنتها توانا



توانا ابنة رانيا منصور



توانا الجوهري مع حمزة دياب



توانا ابنة رانيا منصور مع شريف سلامة



توانا ابنة رانيا منصور



توانا ابنة الفنانة رانيا منصور