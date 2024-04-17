معرض تشكيلي لريهام العدل بهولندا بحضور دول عربية وأوروبية.. صور

ياسر رشاد - القاهرة - افتتحت الفنانة التشكيلية ريهام العدل، معرضها الفردي الأول بهولندا الذي حمل عنوان "الرحلة"، بحضور أكثر من 200 شخصية تنوعت بين دبلوماسيين ورواد الفن ورجال الأعمال وجامعوا الأعمال الفنية والشخصيات العامة وأمناء معارض وعشاق الفنون، من 7 دول عربية وأوروبية، من مصر والسعودية والإمارات وإسبانيا وألمانيا ورومانيا وأمريكا.

وتحول الافتتاح إلى احتفالية بأول فنانة تشكيلية مصرية وعربية يقام لها معرض بقصر PARC Broekhuizen التاريخي ببليرسوم في هولندا، وذلك في إطار البرنامج الثقافي "Art at the PARC".

ومن بين الشخصيات التي شاركت في افتتاح المعرض، كل من : " السفير حاتم عبد القادر، سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة هولندا، والأميرة نورة بنت فيصل بن سعود بن محمد آل سعود المؤسس الرائد لإحدى دور الأزياء العالمية والسفيرة الثقافية لدى المملكة العربية السعودية، والفنانة التشكيلية العالمية بريت بطرس غالي واحدة من أهم الفنانين النرويجيين في القرن وأيقونة الفن التجريدي العالمية، والفنان رمزي العدل، وإيمي موافي، والسيد يزيد الدحلان نائب سفير المملكة العربية السعودية.



وعن النجاح الذي حققه المعرض في الافتتاح، قالت الفنانة التشكيلية ريهام العدل : " أشعر بحالة من السعادة بسبب المشاعر التي غمرتني والدعم المعنوي من عائلتي وأصدقائي الذين جاؤوا من القاهرة والمملكة العربية السعودية وبرشلونة وبرلين وبوخارست وسان دييغو وواشنطن ونيويورك ودبي وإسبانيا، ليشاركوني إطلاق معرضي الفردي الأول خارج مصر والذي يقام تحت اسم "رحلة" في قصر Parc Broekhuizen التاريخي، الذي استضاف المعرض، فهو شرف كبير لي كفنانة تشكيلية أن تبدأ رحلتي الفردية من هذا المكان، فمنذ اللحظة الأولى التي يَعبر فيها الشخص بوابات هذا القصر التاريخي، لا يسعه سوى الشعور بالرهبة والجمال المحيط به من كل جانب بسبب الهندسة المعمارية الإبداعية، والتي يعود تاريخها إلى القرن الخامس عشر ميلادي".



ووجهت ريهام العدل، الشكر في كلمتها للحضور، وشاركت معهم قصة معرضها "الرحلة" لتشير إلى أنها تقدم من خلال المعرض رحلة حياتها الشخصية والتي تغيرت بشكل كامل منذ 5 سنوات عندما قررت اتخاذ خطوة جريئة بترك عملها، الذي استمر لأكثر من 18 عامًا في مجال الاتصالات، لتعيد تقديم نفسها كرسامة تجريدية وأقامت عددًا من المعارض الفردية في مصر، كما فازت بالجائزة الأولى في البينالي الدولي للفنون المعاصرة V Biennale Della Versilia وهو معرض فني دولي مرموق يقام في فلورنسا بإيطاليا كل عاميين، وكانت هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها العدل في مسابقة خارج مصر، وبفوزها يعرض لها لوحتين من أعمالها بعنوان«Sun Shining Day» و«Promised Land» في معرض فني في فلورنسا لمدة عام كامل.



معرض "الرحلة" والذي سيستمر حتى يوم 25 مايو المقبل، يضم 30 لوحة عملت عليهم ريهام العدل على مدار عام ونصف ما بين القاهرة وأمستردام، ويعد المعرض الفردي الأول لريهام خارج مصر، بينما قدمت معرضين فرديين بمصر وهما "Fiesta" في أكتوبر2020، ومعرض " Moving Forward" في يناير 2022.