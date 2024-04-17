هند صبري تنشر صورة لها أمام البحر.. والجمهور: "أحلى واحدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة هند صبري، متابعيها عبر السوشيال ميديا أحدث ظهور لها من أمام البحر خلال استمتاعها بالصيف.

ونشرت هند، الصورة، عبرحسابها على إنستجرام، وعلقت: "الحياة البسيطة".

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "جميل جمال ملوش مثال" ، "قمر حياتي" ، "يا جماله" ، "أحلى واحدة في الدنيا" ،

"عروسة البحر" ، "العسل".

وغابت هند صبري عن المشاركة في موسم دراما رمضان 2024 هذا العام.

يذكر أن، هند صبري كانت قد أعلنت مؤخرا استقالتها من منصبها كسفيرة للنوايا الحسنة ببرنامج الغذاء العالمي

التابع للأمم المتحدة بسبب الأحداث المؤسفة في غزة.

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