أحدث ظهور لـ إليسا من حفلها في لوس أنجلوس.. والجمهور يعلق: "ملكة الإحساس الحقيقي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

نشرت الفنانة اللبنانية إليسا، صورًا جديدة من حفلها في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية ضمن جولتها الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكتبت "إليسا"، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "لوس أنجلوس.. الحب كان هناك حقيقيًا.. ميامي أنا قادمة إليكي".

وأشعلت إليسا حماس جمهور حفلها في لوس أنجلوس، وتفاعلت مع الحاضرين أثناء الغناء على المسرح.

وتفاعل جمهور إليسا على "انستجرام"، وعلقوا: "إليسا ملكة الإحساس الحقيقي"، "كنتي مبدعة، ساحرة، راقية، ملاك قبل كونك أنثى جذابة"، "قمر الدنيا"، "ربنا يحفظك يا قلبي"، "جمال مابعده جمال".

وتحيي الفنانة إليسا، ثالث حفلات جولتها الغنائية في أمريكا، 19 أبريل الجاري في ولاية ميامي، بعد تألقها في حفلها الأول بمدينة ديترويت بولاية ميشيجان، وحفلها الثاني في ولاية لوس أنجلوس.

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