محمد عبده يغازل الإعلامية سارة دندراوي خلال مكالمة هاتفية لإطمئنان جمهوره على صحته -فيديو

خلال مداخلة هاتفية على قناة الإخبارية، غازل الفنان محمد عبده الإعلامية سارة دندراوي. وقال عبده لدندراوي: “لما تضحكين كل الدنيا بتضحك”.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت شركة روتانا عن تعرض الفنان محمد عبده لوعكة صحية، مما تسبب في إلغاء الحفل الذي كان من المقرر إقامته يوم الجمعة القادم في البحرين.

ومن خلال هذه المكالمة الهاتفية، سعى محمد عبده إلى إطمئنان جمهوره على صحته، وتبادل مع الإعلامية سارة دندراوي بعض الكلمات الرقيقة والمغازلة.